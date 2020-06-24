Біля Калуша повінь знесла частину моста, який лагодили 7 років

Про це повідомляє радіо Калуш FM.

«Велика вода зруйнувала частину моста через Лімницю, який з’єднує село Підмихайля і калуський мікрорайон Хотінь. Нагадаємо, що цей міст вже був зруйнований повінню у 2008 році. Селянам доводилося долати велосипедом зайві кілометри, добираючись до міста через Добровляни чи Вістову. На відновлення моста знадобилося сім років. У жовтні 2015 року відбулося його урочисте відкриття та освячення», - повідомляє радіо Калуш FM.

Відомо, що у Калуському районі сильні дощі зруйнували 2 мости, ще 25 – пошкодили. У селі Сівка Калуська довелось евакуювати 24 особи, з них 8 – діти.

Водночас у смт Ланчин, що у Надвірнянському районі Івано-Франківщини, внаслідок негоди підтоплено близько 160 житлових будинків, евакуйовано 200 людей.

«Прикарпаття, смт Ланчин: підтоплено близько 160 житлових будинків, евакуйовано 200 людей, зруйновано комунікації (електрика і газ)», - написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

Він також зазначив, що МВС перекидає у постраждалі від негоди райони на заході України великогабаритну техніку НГУ, додаткові сили рятувальників та поліції, також сюди доставлять їжу.

У пресслужбі МВС зі свого боку інформують, що загалом у Надвірнянському районі Івано-Франківської області було підтоплено 16 населених пунктів, 604 житлових будинки, 26 автомобільних мостів, 18,1 км дорожнього покриття. Відсутнє сполучення з двома населеними пунктами.

За повідомленням Чернівецької ОДА на Буковині підтоплено вже 28 населених пунктів, рівень води у річці Прут зростає.

Як повідомляв Укрінформ, підтоплених внаслідок негоди населених пунктів наразі більше 200, до 29 селищ немає проїзду. В Івано-Франківській області загинуло троє людей від стихії, одна – зникла безвісти.

Зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області, пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях, порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами. На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова ДСНС Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.

Фото: Калуш FM, Арсен Аваков у Twitter