У Карпатах через зсуви ґрунту зникло озеро Криве

В Івано-Франківській області через зсуви ґрунту зникло озеро Криве у Верховинському районі.

Про це повідомила екоактивістка з Верховини Яніна Лучейко у Facebook.

«…у Верховині, присілок Кривець, сталося 3 зсуви. Один зсув повністю перегородив дорогу в присілок. Люди залишилися відрізаними. Зсув пройшов недалеко від житлової хати. Зникло невелике карпатське озеро Криве. Два зсуви відбулися навколо озера, природну дамбу знесло і все понесло у Чорний Черемош..», - поінформувала Лучейко.

За її інформацією, це озеро утворилося в 2008 році, так само під час повені. Відомо, що озеро Криве утворилось внаслідок гірського обвалу північно-західної частини гори Магурка та падіння каміння, дерев та ґрунту, що перекрило гірський потік Кривець. Озеро утворилось у вигляді латинської букви «S», глибиною 10 м та довжиною 370 м. Читайте також: У Карпатах рятувальники визволяють туристів, які застрягли через зсув ґрунту Читайте також: На Прикарпатті Дністер вийшов з берегів, затопило дороги

Озеро Криве місцеві вважали туристичною атракцією.

Як повідомлялося, на Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади відбулося близько 30 зсувів та селевих потоків. Внаслідок зливових дощів підтоплено 256 домогосподарств, пошкоджені 12 автомобільних мостів, знищені 15 пішохідних та 34 мостів комунального значення.

Фото Яніни Лучейко