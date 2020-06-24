У Карпатах через зсуви ґрунту зникло озеро Криве
Про це повідомила екоактивістка з Верховини Яніна Лучейко у Facebook.
«…у Верховині, присілок Кривець, сталося 3 зсуви. Один зсув повністю перегородив дорогу в присілок. Люди залишилися відрізаними. Зсув пройшов недалеко від житлової хати. Зникло невелике карпатське озеро Криве. Два зсуви відбулися навколо озера, природну дамбу знесло і все понесло у Чорний Черемош..», - поінформувала Лучейко.
Озеро Криве місцеві вважали туристичною атракцією.
Як повідомлялося, на Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади відбулося близько 30 зсувів та селевих потоків. Внаслідок зливових дощів підтоплено 256 домогосподарств, пошкоджені 12 автомобільних мостів, знищені 15 пішохідних та 34 мостів комунального значення.
Фото Яніни Лучейко