Шмигаль не вважає, що причиною повеней стала вирубка лісів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що повені на заході Україні спричинила велика кількість опадів, а не вирубка лісів.

Про це він заявив на брифінгу 24 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Та норма опадів, яка випала тут за останні три дні, була в рази більшою, ніж може спожити цілий карпатський ліс, який не стримав водні потоки, які утворилися. Це, напевне, питання більше до науки – як відбуваються ці трагедії, з чого вони беруться", - відповів глава уряду на запитання, чи є вирубка лісів головною причиною повеней.

Водночас він підкреслив, що загалом за останні п’ять років на 20% скоротився обсяг вирубок і продажу лісу, у тому числі на Івано-Франківщині.

У свою чергу, голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів зауважив, що до страшних наслідків повеней призвів, зокрема, й неналежний стан системи водовідведень у населених пунктах.

Як повідомлялося, внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

На Прикарпатті загинули три людини від стихії, ще одна зникла безвісти.

За даними ДСНС, зруйновано, зокрема, 110 км автодоріг, 1 тис. 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області, 30 метрів дамби № 5 у Чернівецькій області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано 389 людей.

Уранці 24 червня на Прикарпаття вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.