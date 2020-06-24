Шмигаль не вважає, що причиною повеней стала вирубка лісів
Про це він заявив на брифінгу 24 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Та норма опадів, яка випала тут за останні три дні, була в рази більшою, ніж може спожити цілий карпатський ліс, який не стримав водні потоки, які утворилися. Це, напевне, питання більше до науки – як відбуваються ці трагедії, з чого вони беруться", - відповів глава уряду на запитання, чи є вирубка лісів головною причиною повеней.
Водночас він підкреслив, що загалом за останні п’ять років на 20% скоротився обсяг вирубок і продажу лісу, у тому числі на Івано-Франківщині.
У свою чергу, голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів зауважив, що до страшних наслідків повеней призвів, зокрема, й неналежний стан системи водовідведень у населених пунктах.
Як повідомлялося, внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.
На Прикарпатті загинули три людини від стихії, ще одна зникла безвісти.
За даними ДСНС, зруйновано, зокрема, 110 км автодоріг, 1 тис. 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області, 30 метрів дамби № 5 у Чернівецькій області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами
У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано 389 людей.
Уранці 24 червня на Прикарпаття вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.