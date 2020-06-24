З Галицької лікарні через повінь евакуювали дев'ятьох хворих на COVID-19 - Шмигаль

Про це в Івано-Франківську на брифінгу поінформував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вранці у Галичі відбулося підтоплення районної лікарні. Ми змушені були з першого поверху евакуювати дев’ятьох хворих на COVID-19", - зазначив очільник уряду.

Він зауважив, що хворих евакуювали до обласної інфекційної лікарні та до фтизіопульмацентру. Все було зроблено бездоганно.

Як повідомлялося, через сильні дощі Дністер вийшов з берегів, що спричинило підтоплення Галицької ЦРЛ.

Наразі на Прикарпатті через сильні зливи підтопленими залишаються 165 населених пунктів, 110 км автомобільних доріг, повністю зруйновані 19 мостів.