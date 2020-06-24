У Могилеві-Подільському почалися підтоплення вулиць уздовж Дністра

У Могилеві-Подільському на Вінниччині станом на 12.45 зафіксовано перші підтоплення садиб на вулицях уздовж Дністра внаслідок контрольованого скиду води із водосховища Дністровської ГЕС.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив міський голова Могилева-Подільського Петро Бровко.

«Зараз рівень води у Дністрі маємо 6,25 метра. Почалось підтоплення декількох вулиць - вул. Дачна, вул. Грушевського. Підтоплення житлових будинків поки що немає, є підтоплення садиб. Ситуація контрольована. Надходження води із Галича та Заліщиків зменшилось, запас водосховища Дністровської ГЕС є ще близько 2 метрів. Це набагато більший резерв, який був 2008 року, коли місто серйозно затопило(тоді було всього 20 см)», - поінформував Бровко.

За його словами, міська влада не виключає збільшення обсягу затоплених територій.

«Можуть бути підтоплення, але я сподіваюся, що їх вдасться уникнути. Ми пройшли всі підготовчі періоди і готові до того, що ситуація може погіршитися, найскладнішою вона буде сьогодні вночі. Але лякати населення немає підстав, тому що ми можемо пройти цей паводок «з легким переляком». В нас критичний момент починається з 7.20 м, тобто маємо ще метр «запасу» рівня підйому води в Дністрі у районі міста, після якого настає підтоплення житлових та адміністративних будинків», - уточнив міський голова.

Він зазначив, що о 14.00 в Могилеві-Подільському відбудеться засідання «паводкового» комітету за участю голови ОДА Сергія Борзова та керівництва Управління ДСНС в області.

Як повідомили Укрінформу у Могилів-Подільській РДА, наразі почали надходити повідомлення із громад району про підтоплення городів та луків, розташованих уздовж Дністра.

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Як повідомлялося, у вівторок, 23 червня, Український гідрометеорологічний центр попереджав, що залежно від величин часових скидів води Дністровською ГЕС рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами р. Дністер прирічкових ділянок та окремих об’єктів у районі м. Могилів-Подільський (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки.

Необхідність скиду води викликана потребою пропуску дощового паводку, який виник унаслідок дуже сильних опадів у верхів’ях Дністра.

Тим часом в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів.

На Прикарпатті загинуло три людини від стихії, ще одна зникла безвісти.

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано майже 400 людей.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.