МВС анулювало ліцензії 4 охоронних фірм, працівники яких брали участь у стрілянині у Броварах

Міністерство внутрішніх справ України анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, працівники яких брали участь у стрілянині в Броварах.

Про це 5 червня повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров, інформує пресслужба МВС.

"Слідчі Нацполіції, в рамках розслідування кримінальних проваджень щодо стрілянини у Броварах, звернулися до Міністерства внутрішніх справ для проведення перевірки діяльності чотирьох столичних охоронних фірм, працівники яких, за інформацією досудового розслідування, є учасниками стрілянини у Київській області. Наказами Міністерства від 05.06.2020 повністю анульовано ліцензії на провадження охоронної діяльності: ТОВ "Профохорона", ТОВ "Охоронна група "Київ-центр", ТОВ "ДВ-Сек’юріті", ТОВ "Охоронна група "Форт-3", - зазначив Гончаров.

За словами заступника міністра, слідство встановило, що особи, які мають відношення до цих охоронних фірм, неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувались незаконні дії.

Як повідомлялося, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень за участю близько 100 осіб.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, станом на 5 червня встановлено 67 причетних до стрілянини у Броварах, 39 особам обрано запобіжні заходи.