Аваков: Встановили 67 причетних до стрілянини в Броварах

Станом на 5 червня встановлено 67 причетних до стрілянини у Броварах, 39 особам обрано запобіжні заходи.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у виступі під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогоднішній ранок 67 осіб, причетних до стрілянини, встановлено, 44-рьом повідомлено про підозру, у тому числі п’ятьом заочно, 39 особам обрано запобіжні заходи: 29 – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави, тобто безальтернативний арешт, двом – тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави, п’ятьом – цілодобовий домашній арешт 60 діб, трьом – домашній арешт у нічний час», - сказав Аваков.

Він зауважив, що йому "дещо шкода цих молодих людей", які за житло, їжу та 800 гривень на день потрапили під арешт і, ймовірно, отримають реальний термін ув’язнення за участь в організованому злочинному угрупованні.

«Але іншої реакції у нас не буде. Якщо комусь здається, що він знову готовий повернути у наше життя традиційні бандитські «договорняки», кримінальні розборки і атмосферу страху, ми будемо відповідати дуже жорстко, з усією силою закону, нехай потім не дивуються», - підкреслив міністр.

На його думку, поліцейські адекватно і грамотно відреагували на ситуацію 29 травня у Броварах. Водночас, зауважив Аваков, є «певні претензії» до працівників і керівників підрозділів щодо можливої превенції цієї ситуації та оперативних служб.

«Тому відносно деяких з них головою Нацполіції вжито дисциплінарних заходів аж до відсторонення від займаних посад», - поінформував Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень.