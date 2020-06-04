В учасників стрілянини у Броварах провели обшуки – МВС

Поліцейські провели санкціоновані обшуки в учасників стрілянини у Броварах.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Сьогодні, 4 червня, працівники Управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції, Броварського відділу поліції, Броварської місцевої прокуратури за участю підрозділу поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцями можливого перебування співорганізатора та членів збройного конфлікту у Броварах", - йдеться у повідомленні.

За результатами цих обшуків правоохоронці вилучили рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію для особистого захисту, речі, в які, ймовірно, були одягнені особи під час стрілянини, "чорнові" записи.

Правоохоронці продовжують заходи для затримання всіх осіб, котрі брали участь у стрілянині в Броварах. За цим фактом проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 та за ст. 15, ч. 2 ст. 115 ККУ.

Як повідомлялося, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень. Станом на 31 травня було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство) 23 особам. 1 червня 20 фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без застави.

2 червня суд обрав запобіжні заходи ще трьом фігурантам кримінального провадження щодо стрілянини у Броварах.

У поліції поінформували, що 2 червня під час проведення оперативно-розшукових заходів поліція Київщини затримала ще 13 учасників збройного конфлікту в Броварах, які «виступили» з боку місцевих перевізників.

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На цей час усім затриманим чоловікам оголошено підозру у скоєння злочину, передбаченого ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України. Також 12 особам оголошено підозру у замаху на умисне вбивство (ст. 15 ч. 2 ст. 115 ККУ).

3 червня Шевченківський районний суд станом на 19:00 обрав запобіжний захід чотирьом особам у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави. Одному фігуранту стрілянини – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 тис. 300 гривень, ще одному – цілодобовий домашній арешт. Станом на 21:00 суд обрав запобіжний захід ще 4 особам, у тому числі організатору на прізвисько "Журавель" або "Віха", обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Пізніше суд арештував ще одного підозрюваного з альтернативою застави у 840 тис. гривень.

Фото: МВС