Стрілянина у Броварах: суд арештував ще одного підозрюваного

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі про перестрілку в Броварах у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 840 тис. грн.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

«Станом на 21:30 ще одному підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 840 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень. Станом на 31 травня було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство) 24 особам. 1 червня 20 фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без застави.

2 червня суд обрав запобіжні заходи ще трьом фігурантам кримінального провадження щодо стрілянини у Броварах.

Того ж дня, 2 червня, поліція поінформувала, що затримала ще 13 учасників збройного конфлікту в Броварах, які «виступили» з боку місцевих перевізників.

На цей час усім затриманим оголошено підозру у скоєння злочину, передбаченого ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України. Також 12 особам оголошено підозру у замаху на умисне вбивство (ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

3 червня Шевченківський райсуд станом на 21:00 обрав запобіжний захід 8 особам у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави, у тому числі організатору на прізвисько "Журавель" або "Віха". Ще одному фігуранту перестрілки – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 тисяч 300 гривень, ще одному – цілодобовий домашній арешт.

Фото: Нацполіція