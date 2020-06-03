Стрілянина у Броварах: суд арештував ще 10 фігурантів справи

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід ще десятьом фігурантам справи про перестрілку у Броварах.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Станом на 19:00 столичний суд обрав запобіжний захід чотирьом особам у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави. Одному фігуранту перестрілки – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 тисяч 300 гривень, ще одному – цілодобовий домашній арешт. Станом на 21:00 суд обрав запобіжний захід ще 4 особам, у тому числі організатору на прізвисько "Журавель" або "Віха", обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що 2 червня під час проведення оперативно-розшукових заходів поліція Київщини затримала ще 13 учасників збройного конфлікту в Броварах, які «виступили» з боку місцевих перевізників.

На цей час усім затриманим чоловікам оголошено підозру у скоєння злочину, передбаченого ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України. Також 12 особам оголошено підозру у замаху на умисне вбивство (ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень. Станом на 31 травня було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство) 23 особам. 1 червня 20 фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без застави.

2 червня суд обрав запобіжні заходи ще трьом фігурантам кримінального провадження щодо стрілянини у Броварах.