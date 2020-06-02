Стрілянина у Броварах: затримали ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом

Правоохоронці затримали ще 13 осіб у справі стрілянини у житловому кварталі в Броварах Київської області.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

"У Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом "Віха" або "Журавель", - цитує пресслужба керівника відомства Арсена Авакова.

Як встановили правоохоронці, затримані "виступили" з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на умисне вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 29 травня у м. Бровари сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку за участю близько 100 осіб. Станом на 31 травня було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), 23 особам.

1 червня 20 фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без застави.

2 червня суд обрав запобіжні заходи ще трьом фігурантам кримінального провадження щодо стрілянини у Броварах: одному – який перебуває у розшуку – тримання під вартою без застави (заочно); двом іншим визначено домашній арешт з огляду на визнання вини, співпрацю зі слідством і зізнання, які підтверджують створення організованої групи з метою вчинення протиправних дій.

Фото: mvs.gov.ua