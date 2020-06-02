Стрілянина у Броварах: суд обрав запобіжні заходи ще трьом фігурантам

Суд обрав запобіжні заходи ще трьом фігурантам кримінального провадження щодо стрілянини у Броварах.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив у коментарях до свого допису у Facebook.

«Стосовно Броварів: суд прийняв рішення щодо запобіжного заходу ще трьом фігурантам справи: одному – який перебуває у розшуку – тримання під вартою без застави (заочно); двом іншим визначено домашній арешт з огляду на визнання вини, співпрацю зі слідством і зізнання, які підтверджують створення організованої групи з метою вчинення протиправних дій. Це підкріпляє позицію слідства. Робота триває», - написав Аваков.

Як повідомлялося, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень. Станом на 31 травня було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство) 23 особам. 1 червня 20 фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без застави.