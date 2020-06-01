Інциденти у Кагарлику та Броварах: на комітеті Ради чекають керівників ДБР, Нацполіції та ОГП

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності на позачерговому закритому засіданні в понеділок, 1 червня, планує заслухати керівників Національної поліції, Державного бюро розслідувань і Офісу генпрокурора щодо інцидентів у Кагарлику та Броварах.

Про це під час засідання погоджувальної ради в понеділок, 1 червня, повідомив голова комітету Денис Монастирський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З приводу трагічних подій, які сталися минулого тижня, на які звертали увагу керівники фракцій. Зокрема, в Кагарлику і в Броварах. Комітет сьогодні о 15 годині проводить позачергове засідання. Буде керівник Національної поліції, керівництво Державного бюро розслідувань і прокуратури для того, щоб з'ясувати, що відбувається, яким чином здійснюється розслідування в цих кримінальних провадженнях", - сказав Монастирський.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня правоохоронці затримали оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення Обухівського відділу ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування та побиття. За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка, після чого кілька разів її зґвалтував. Кагарлицькі правоохоронці також застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції.

ДБР повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК), катування (ст. 127) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365).

Вранці 29 травня у м. Броварах на Київщині у житловому кварталі сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Станом на 31 травня оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, 23 особам.

20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу буде розглянуто 1 червня.