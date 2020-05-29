Аваков бере під контроль розслідування стрілянини у Броварах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обіцяє відправити до в'язниці учасників стрілянини у Броварах.

Про це він зазначив у своєму відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

"Кілька дробин потрапили в вікна звичайних жителів, тому ми кваліфікуємо сьогоднішню подію як тяжкий злочин, скоєний групою осіб. Саме тому мій обов'язок, я повинен зробити так, щоб ці люди сіли в тюрму. Мені шкода багатьох з них, це молоді хлопці, які приїхали підзаробити 800 грн з Вінниці, Києва, з тих же Броварів, але іншої реакції у нас не буде. Кожен з них буде сидіти в тюрмі. Питання, що стосується організаторів, тих, хто посіяв зерна, які привели до такого зіткнення, - це окреме питання. Це питання про непрозорість тендерів по виділенню маршрутів в обласній виконавчій владі. Це питання, де інтереси перевізників ставляться вище людей. Ось з цим ми розберемося дуже швидко найближчим часом", - підкреслив Аваков.

Він також пообіцяв особисто контролювати слідство у цій справі, а винних відправити на лаву підсудних.

Як повідомлялося, 29 травня вранці у Броварах сталася стрілянина між угрупуваннями через розподіл пасажиропотоку. Поліція за фактом події розслідує вже 4 провадження.

Правоохоронці затримали 28 учасників стрілянини. Наразі вони перебувають у СІЗО. Особи іще 39 встановлені.

30 травня до суду направлять клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У поліції поінформували, що за напрямком "Бровари - Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", та маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва. Під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що правопорушники приїхали зі зброєю до Броварів вранці, 29 травня, у період із 6:30 до 7:00 із боку Києва.

Після стрілянини озброєні чоловіки відразу зникли з місця події на автомобілях, які поліція оперативно оголосила в розшук.

Дії учасників перестрілки у Броварах додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб.

У МВС повідомили, що керівника поліції Вінницької області відсторонено від виконання обов'язків, а його заступника та керівника оперативної служби – звільнено.