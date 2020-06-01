Через створення Львівської ОТГ в області блокують дороги

У місті Винники на Львівщині блокують дороги. Мешканці таким чином протестують проти приєднання до складу Львівської ОТГ.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

“Протестують проти затвердженого урядом складу Львівської ОТГ, яка об'єднала загалом 18 міст і сіл, у тому числі і Винники. Також є перекриття в Малехові, як на Жовкву. Ще одне перекриття в Дублянах”, - йдеться в повідомленні.

Як видно з відео, протестувальники, які постійно рухаються переходом, тримають у руках плакати “Збережемо місто Винники”. Через кожні декілька хвилин вони пропускають по одній автівці.

У місті Дубляни люди перекрили рух транспорту на 5 км автодороги "Під'їзд до міста Львова". Неподалік районного центру Рава Руська, в населеному пункті Грибовичі, майже 60 людей перекрили дорогу біля готелю "Варшава". У селі Підрясне на автодорозі Львів-Краковець рух транспорту перекрили близько 70 протестувальників.

27 травня Кабмін на засіданні затвердив з доопрацюванням перспективний план формування територій громад Львівської області. Відповідно до нього, загалом на Львівщині буде 73 ОТГ.

Львівська ОТГ передбачена у складі Львівської, Винниківської, Дублянської міських рад, Брюховицької, Рудненської селищних рад, а також Грибовицької (Великі Грибовичі, Збиранка, Малі Грибовичі), Грядівської (Гряда, Воля-Гомулецька), Зашківської (Зашків, Завадів, Зарудці), Лисиничівської (Лисиничі, Підбірці), Малехівської та Рясне-Руської (Рясне-Руське, Підрясне) сільських рад.

Окремо уряд дозволив утворити Сокільницьку ОТГ у складі Сокільницької та Годовицько-Басівської сільських рад. Також Оброшинську ОТГ у складі Оброшинської, Ставчанської та Конопницької сільських рад. Село Суховоля увійде у Зимноводівську ОТГ, а село Бірки – в Івано-Франківську.

Напередодні засідання уряду дорогу перекривали мешканці Брюховичів, які також вимагають створення власної ОТГ.