На Харківщині селяни вийшли на протест, вимагаючи приєднання до іншої ОТГ

На Харківщині мешканці двох сіл Зміївського району вийшли на акцію, вимагаючи приєднання до Мереф'янської територіальної громади, тоді як відповідно до ухваленого Кабміном перспективного плану громад населені пункти приєднали до Зміївської ОТГ.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації поліції Харківської області.

«Сьогодні в районі села Бірки відбулася акція протесту, спрямована на приєднання сіл Бірки та Першотравневе до Мереф'янської територіальної громади. Учасників було близько 100 осіб. Рух транспорту не припинявся. Захід тривав з 11 до 12 години. За дотриманням правопорядку слідкували 15 поліцейських, порушень публічної безпеки та порядку під час акції не зафіксовано», - розповіли в поліції.

Учасники акції стояли по обидва боки траси з плакатами та українськими прапорами. Як кажуть селяни, у квітні минулого року у них пройшли громадські слухання, за результатами яких більшість вирішила приєднатися до Мереф'янської ОТГ, однак місцеві сільські ради проголосували за приєднання до Зміївської громади.

У Харківській ОДА кореспонденту Укрінформу повідомили, що ухвалений Кабміном Перспективний план громад регіону враховує всі побажання громад і є саме результатом проведених громадських слухань і відповідних рішень місцевих рад.

«Питання про приєднання певних сіл до іншої громади - не на рівні ОДА або Кабміну. Це питання на рівні сільських рад: цими жителями обрані депутати, які прийняли таке рішення», - зазначив заступник голови облдержадміністрації Тарас Пастух.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Кабінет міністрів затвердив перспективний план формування громад Харківської області.

Після публікації документів з’ясувалося, що структура громад Харківщини не відповідає плану, підготованому регіональною робочою групою і затвердженому 31 січня. Так, розбіжності виявили по Зміївському, Нововодолазькому, Балаклійському, Ізюмському, Первомайському, Харківському районах. Громади почали звертатися в ОДА, чиновники в свою чергу заявили, що займаються врегулюванням цього питання. На якому етапі виникли розбіжності між поданим планом і прийнятим варіантом та чому це відбулося залишилося незрозумілим. На початку травня голова ОДА Олексій Кучер зустрічався з головою комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочком, аби врегулювати проблему. 20 травня КМУ затвердив Перспективний план, прийнятий регіональною робочою групою.

Документ передбачає створення в області 56 спроможних територіальних громад, включаючи м. Харків.

Фото: Євгеній Мезенцев