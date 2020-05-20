Немчінов: Перспективні плани тергромад трьох областей затвердять на найближчих засіданнях КМУ

Кабінет міністрів затвердить перспективні плани формування територіальних громад ще трьох областей на одному з найближчих засідань.

Про це сказав міністр КМУ Олег Немчінов у коментарі Укрінформу.

"У нас залишаються неухваленими перспективні плани трьох областей - Запорізька, Львівська та Одеська області. Я думаю, що на одному з найближчих засідань уряду ми ухвалимо ці плани, які вносяться відповідно до чинного законодавства профільним міністерством за погодженням із профільним комітетом (Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування - ред.)", - сказав Немчінов.

Він додав, що процес відбувається планово і зауважив, що дуже дивно прозвучала заява одного з народних депутатів мажоритарників зі Львова на засіданні уряду. Зокрема, йдеться про те, що нібито відбуваються якісь кулуарні наради чи кулуарні процеси навколо перспективного плану Львівської області.

"План ( Львівщини - ред) внесений обласною державною адміністрацією і знаходиться зараз, наскільки я знаю, на розгляді у профільному міністерстві", - сказав урядовець.

Він наголосив, що формування перспективних планів здійснюється виключно на основі чинного законодавства і конфігурація перспективних громад повинна враховувати інтереси не тільки великих міст, але й малих.

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За його словами, необхідно одночасно формувати правильно переспективний план і в той же час зберегти історію великих міських поселень та їхню систему соціального забезпечення, освіти, охорони здоров'я.

"Конфігурація перспективних громад повинна враховувати інтереси не тільки великих міст, а й малих міст. Якщо мала міська громада, наприклад Стебник, Соснівка, Винники чи інші міста, які в силу радянського законодавства опинилися в так званих матрьошках, коли місто районого значення входить до складу міста обласного підпорядкування, як зокрема Стебник в Дрогобицьку міську раду, Винники в Львівську міську раду чи Соснівка в Червоноградську міську раду як міст обласного підпорядкування, то, звичайно, коли йдеться про 20-30-тисячні населенні пункти, уряд має розвивати такі завдання чи кейси, щоб сформувати правильно перспективний план і в той же час зберегти історію таких великих, відносно до інших, міських поселень та їхню систему соціального забезпечення, освіти, охорони здоров'я", - сказав Немчінов.

Раніше на засіданні уряду Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні ще не затверджені перспективні плани формування територіальних громад трьох областей - Львівської, Одеської і Запорізької області.