У Раді обговорили перспективний план Одещини, включно з Болградським районом

Члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування провели зустрічі з повноважними представниками ряду місцевих громад і додатково обговорили питання, пов'язані з підготовкою до розгляду Кабміном проєкту Перспективного плану формування територій громад Одеської області.

Про це у п'ятницю повідомив Укрінформу голова Комітету ВР Андрій Клочко.

"Ми переконалися, зокрема, що при розробці проєкту Перспективного плану формування територіальних громад Одещини були враховані думки жителів і депутатів сільрад Болградського району, які висловилися за створення п'яти ефективних, фінансово спроможних ОТГ - Болградської, Кубейскої, Городненської, Криничненської та Василівської", - зазначив Клочко.

За його словами, люди приймали рішення з дотриманням принципів і положень Європейської хартії місцевого самоврядування, яку ратифікувала Україна, а також Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» і реформи децентралізації влади.

Напередодні затвердження Кабміном планів формування територіальних громад областей голови сільрад Криничного, Василівки, Голиці, Калчева, Городнього та інші повноважні представники громад Болградського району Одещини також зустрілися з лідером партії «Слуга народу» Олександром Корнієнком, щоб висловити стурбованість з приводу прийнятої 20 травня парламентаріями Болгарії декларації, що стосується адміністративно-територіальної реформи в Україні. Зокрема, висловленої вимоги не розділяти на п'ять територіальних громад Болградський район Одеської області в процесі адмінреформи.

Читайте також: У Болгарії вимагають не розділяти Болградський район Одещини під час адмінреформи

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що в Україні поки що не затверджені перспективні плани формування територіальних громад трьох областей, зокрема Запорізької, Львівської та Одеської.