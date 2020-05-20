У Болгарії вимагають не розділяти Болградський район Одещини під час адмінреформи

Парламент Болгарії прийняв декларацію про адміністративно-територіальну реформу в Україні та захист прав і цілісності болгарської громади, в якій виступив проти поділу Болградського району Одеської області.

Документ був ухвалений 109 голосами "за", "проти" не висловився ніхто, а 19 депутатів утрималися, повідомляється на сайті болгарського парламенту.

"Парламент Болгарії категорично не погоджується із запланованими (в Україні - ред.) адміністративними змінами та закликає уряд Болгарії вжити всіх можливих заходів... для забезпечення збереження цілісності болгарської громади в Болградському районі Одеської області в межах майбутньої адміністративно-територіальної реформи", - йдеться в повідомленні.

У заяві болгарського парламенту йдеться про необхідність терміново організувати міжурядову нараду з метою захисту прав і дотримання адміністративної єдності болгарської меншини в Україні відповідно до чинних двосторонніх угод, в тому числі і тих, які забезпечують освіту болгарською мовою.

Заява була передана українському посольству відразу після голосування.

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Як зазначається, уряд України планує провести адміністративну реформу, яка може розділити Болградський район на кілька територіальних громад, де етнічні болгари більше не будуть більшістю. На думку офіційної Софії, це вдарить по правах болгарської меншини. За неофіційними даними, вона налічує в Україні, переважно на півдні Одеської області, близько 250-300 тисяч осіб.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 травня заявляв, що в Україні ще не затверджені перспективні плани формування територіальних громад трьох областей, зокрема Запорізької, Львівської та Одеської.