Болгарія подасть заявку на приєднання до єврозони до кінця квітня

Болгарія подасть заявку на приєднання до єврозони до кінця квітня

Укрінформ
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що країна подасть заявку на приєднання до зони євро до кінця цього місяця.

Про це повідомляє BGNES.

«Ми подамо заявку на приєднання до єврозони до кінця квітня. І я переконаний, що її схвалять», - заявив болгарський прем’єр.

Таким чином, Болгарія, невелика балканська держава, що є членом Євросоюзу з 2007 року, сподівається приєднатися до попереднього членства в єврозоні й механізму обмінного курсу ERM-2 до кінця квітня і ввести євро як валюту в 2023 році.

Болгарія, валюта якої вже прив'язана до євро, відповідає номінальним критеріям для прийняття єдиної валюти зі здоровими державними фінансами і низьким рівнем боргу, але також є однією з найбідніших і корумпованих країн-членів ЄС.

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Також Борисов заявив, що країна зараз є фінансово й економічно стабільною, а тому готова до вирішення проблем, спричинених коронавірусною кризою.

Фото: flagmaster.com.ua

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