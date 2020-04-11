Болгарія подасть заявку на приєднання до єврозони до кінця квітня
Про це повідомляє BGNES.
«Ми подамо заявку на приєднання до єврозони до кінця квітня. І я переконаний, що її схвалять», - заявив болгарський прем’єр.
Таким чином, Болгарія, невелика балканська держава, що є членом Євросоюзу з 2007 року, сподівається приєднатися до попереднього членства в єврозоні й механізму обмінного курсу ERM-2 до кінця квітня і ввести євро як валюту в 2023 році.
Болгарія, валюта якої вже прив'язана до євро, відповідає номінальним критеріям для прийняття єдиної валюти зі здоровими державними фінансами і низьким рівнем боргу, але також є однією з найбідніших і корумпованих країн-членів ЄС.
Також Борисов заявив, що країна зараз є фінансово й економічно стабільною, а тому готова до вирішення проблем, спричинених коронавірусною кризою.
Фото: flagmaster.com.ua