Болгарія відкликала з Гааги консула, який ввів “коронавірусний збір”

Міністерство закордонних справ Болгарії відкликало консула у Гаазі Свілена Ілієва, який запровадив для відвідувачів «коронавірусний збір».

Про це повідомляє The Sofia Globe з посиланням на заяву міністра Єкатерину Захарієву.

«МЗС Болгарії відкликало Свілена Ілієва, очільника консульського відділу посольства Болгарії у Гаазі, за збирання «коронавірусного збору», - йдеться у повідомленні.

Ілієва звинувачують у стягненні 5 євро з громадян Болгарії та 10 євро з нідерландців за відвідування консульського відділу у Гаазі під час пандемії коронавірусу.

Проти дипломата вже відкрили дисциплінарне провадження.

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За словами Захарієвої, така поведінка дипломата є неприйнятною.

МЗС також попросило посла Болгарії у Нідерландах Румена Александрова надати пояснення щодо поведінки колеги.

У міністерстві також заявили, що готові повернути незаконно зібрані гроші відвідувачам дипустанови.