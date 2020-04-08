Болгарія відкликала з Гааги консула, який ввів “коронавірусний збір”
Про це повідомляє The Sofia Globe з посиланням на заяву міністра Єкатерину Захарієву.
«МЗС Болгарії відкликало Свілена Ілієва, очільника консульського відділу посольства Болгарії у Гаазі, за збирання «коронавірусного збору», - йдеться у повідомленні.
Ілієва звинувачують у стягненні 5 євро з громадян Болгарії та 10 євро з нідерландців за відвідування консульського відділу у Гаазі під час пандемії коронавірусу.
Проти дипломата вже відкрили дисциплінарне провадження.
За словами Захарієвої, така поведінка дипломата є неприйнятною.
МЗС також попросило посла Болгарії у Нідерландах Румена Александрова надати пояснення щодо поведінки колеги.
У міністерстві також заявили, що готові повернути незаконно зібрані гроші відвідувачам дипустанови.