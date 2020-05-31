На КПП "Тиса" поновили пропускні операції - ДПСУ

Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба.

"Станом на зараз у пункті пропуску «Тиса» ситуація дещо стабілізувалась, пропускні операції поновлено", - зазначається у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що очільник ДПСУ Сергій Дейнеко відбув на Закарпаття, аби особисто розібратися в ситуації, яка мала місце у пункті пропуску «Тиса» та не допустити жодних нестандартних ситуацій на державному кордоні.

Як повідомляв Укрінформ, водії транспортних засобів зранку 31 травня блокують роботу пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Утворилися великі черги. Для недопущення провокацій та порушення режиму в пункті пропуску залучено додаткові сили Державної прикордонної служби України.

Фото: ДПСУ