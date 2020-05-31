Глави ДПСУ та Держмитслужби вилетіли до водіїв, які заблокували КПП "Тиса"

На Закарпаття до перевізників, які заблокували кордон на КПП "Тиса", вилетіли голова ДПСУ та Держмитслужби.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Чопського прикордонного загону ДПСУ Олена Трачук.

"Сьогодні вранці перевізники з італійського напрямку заблокували КПП “Тиса” на українсько-угорському кордоні на Закарпатті. Акція почалася з 9 ранку в неділю, 31 травня. Біля кордону утворилися великі черги. На розмову до протестувальників виїхав голова ДПСУ Сергій Дейнеко, а також голова Держмитслужби", - повідомила вона.

За словами Трачук, зараз на КПП “Тиса” рух блокують біля 50 автобусів. Схожі точкові акції протесту останнім часом виникали кілька разів, але блокувальники швидко розходилися. Сьогоднішня акція більш масова та спричинила великі черги на кордоні. Рух заблоковано в обох напрямках - на в'їзд та на виїзд з України.

Наразі, за словами речниці, блокувальники не планують знімати блокаду кордону. Підприємці-перевізники не хочуть проїжджати через кордон згідно митних правил та сплачувати мито за товари, які вони перевозять.

Як повідомляє mukachevo.net, причиною блокування стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова від 27 травня про створення мобільних груп для перевірки посилок громадян, що в'їжджають на територію України.

У групи можуть входити поліцейські, співробітники СБУ та митниці.

Так, як зазначено в дорученні, обласна влада намагається боротися із ввезенням комерційних товарів приватними підприємцями і контрабандою.

Як повідомляв Укрінформ, водії транспортних засобів блокують роботу пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Для недопущення провокацій та порушення режиму в пункті пропуску залучено додаткові сили Державної прикордонної служби України.

Фото: Mukachevo.net