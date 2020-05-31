Водії транспортних засобів блокують роботу пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"У зв’язку з діями окремих осіб, що прямують на в’їзд в Україну та не пройшли належні види контролю, наразі призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною", - зазначається у повідомленні.

Водії заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною / Фото: dpsu.gov.ua

Як зазначили у пресслужбі, від ранку 31 травня водії транспортних засобів унеможливлюють в’їзд та виїзд автомобілів через пункт пропуску. Їх дії часом мають провокативний характер, адже вони намагаються чинити тиск на контрольні служби.

Читайте також: Держмитслужба пояснила черги на кордоні з Угорщиною

Для недопущення провокацій та порушення режиму в пункті пропуску залучено додаткові сили Державної прикордонної служби України.