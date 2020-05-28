На Хмельниччині з 37 нових хворих на COVID-19 - третина медиків

На Хмельниччині за минулу добу зареєстровано 37 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, при цьому 13 нових хворих - медичні працівники. У двох медзакладах закриті відділення.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної держадміністрації.

"На 10.00 год. 28.05.2020 року всього з початку епідемії на території області підтверджено COVID-19 методом ПЛР у 424 людей, у тому числі у 39 дітей (3 нових захворювання) та 61 медпрацівника (13 нових захворювань)", - йдеться у повідомленні.

Інформують, що найбільше нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кам'янці-Подільському. Тут виявлено 20 хворих. З них 7 медичних працівників, в тому числі одна жінка - сімейний лікар, чотири лікарі терапевтичного відділення КНП «Кам’янець-Подільська міська лікарня», дві медичних сестри терапевтичного відділення.

У Кам’янець-Подільському районі захворіли 10 жителів, зокрема молодша медсестра терапевтичного відділення КНП «Кам’янець-Подільська міська лікарня». Серед п'яти жителів міста Старокостянтинів, у яких підтверджено COVID-19, – лікар інфекційного відділення і три медичні сестри. У Старокостянтинівському районі амбулаторно лікується медичний працівник інфекційного відділення Старокостянтинівської ЦРЛ.

У Хмельницькому захворіла шестирічна дитина, у Кам’янець-Подільському районі - однорічна, у Староконстантинові - 17-річна.

Наразі по всіх випадках встановлюється коло контактних осіб, вживаються протиепідемічні та дезінфекційні заходи.

Терапевтичне відділення КНП «Кам’янець-Подільська міська лікарня» та інфекційне відділення Старокостянтинівської ЦРЛ закриті на карантин. Відпрацьовано алгоритм госпіталізації хворих в інші лікарні.

Як зазначили в ОДА, на сьогодні на госпіталізації знаходиться 57 людей (2 дитини, 13 медпрацівників). На амбулаторному лікуванні – 180 людей (23 дитини, 28 медичних працівників).

У Хмельницькій інфекційній лікарні на апараті штучної вентиляції легенів знаходиться одна людина, троє пацієнтів підключені до кисневого концентратора.

Всього летальних випадків в області – 10 (в тому числі один медпрацівник): у містах Хмельницький і Нетішин, в Шепетівському, Хмельницькому, Чемеровецькому, Летичівському, Кам’янець-Подільському та Старосинявському районах.

За добу одужало 28 людей, в тому числі дві дитини та два медики. Загалом в області одужало 158 людей, з них 14 дітей і 19 медпрацівників.

Як повідомлялося, станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19, з них 669 летальних, одужали 8439 людей. За добу - 477 нових випадків.