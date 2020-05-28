На Харківщині усім захворілим на COVID-19 медикам виплачуватимуть по 10 тисяч

На Харківщині усім захворілим на COVID-19 медичним працівникам виплачуватимуть з обласного бюджету по 10 тисяч гривень.

Таке рішення сьогодні ухвалили на сесії Харківської обласної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми виходимо з пропозицією, щоб підтримати за рахунок обласного бюджету наших медиків, які захворіли на COVID-19. Ви знаєте, що як в країні в цілому, так і в Харківській області, кожний п’ятий хворий – це медик. Власне, це буде додаткова допомога і підтвердження того, що влада опікується нашими лікарями, які дійсно попереду в боротьбі з цією хворобою», - сказав голова ОДА Олексій Кучер.

Депутати підтримали пропозицію та внесли відповідні зміни до комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2020-2021 рік.

Відповідаючи на запитання депутатів під час обговорення, голова обласної ради Сергій Чернов запевнив, що визначену матеріальну допомогу отримуватимуть усі медпрацівники, не залежно від того, в закладі якого підпорядкування працює медик - обласного, міського чи районного.

Наразі на Харківщині захворіло вже більше 200 працівників медичних установ.

Станом на ранок 28 травня у регіоні зареєстровано 983 випадки коронавірусу, 348 людей одужали, 42 – померли.

Як повідомлялося, станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19, з них 669 летальних, одужали 8439 людей. За добу - 477 нових випадків.

За добу в Україні захворіли 104 медпрацівники, а з початку епідемії - 4345 медпрацівників.