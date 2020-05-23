Шість областей ще не готові перейти до адаптивного карантину - нарада у Президента

Шість областей ще не готові перейти до адаптивного карантину.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 у якій взяли участь представники Кабінету Міністрів і правоохоронних органів, повідомляє сайт Президента.

"Шість областей ще не готові до пом'якшення заходів безпеки. Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття та Волинь. Ці регіони не відповідають критеріям щодо показників захворюваності, заповненості ліжок у лікарнях та кількості тестувань, які дали б змогу перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі", - йдеться у повідомленні.

В інших областях буде дозволено певні пом’якшення, однак місцева влада має дивитися, наскільки можливо впроваджувати ці заходи в тій чи іншій ситуації. Йдеться про відкриття дитячих садків, запуск громадського транспорту, проведення спортивних заходів без глядачів за участі не більше 50 осіб, релігійних заходів за участі не більше однієї особи на 10 кв. м площі будівлі, роботу готелів, крім функціонування в них ресторанів та спа-зон. Усе це – за умови дотримання заходів безпеки.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україну було доправлено літаком понад 100 тисяч респіраторів завдяки допомозі однієї з національних компаній, також налагоджена співпраця зі Світовим банком щодо закупівлі всього необхідного, а з наступного тижня укладатимуться контракти щодо майбутніх закупівель.

«Лікарні, медики, аптеки – скрізь мають бути маски, дезінфектори, обладнання. Закупівлі тривають задовго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, щоб надалі міністерство закуповувало все швидше. Яка у нас складна бюрократія, ми знаємо. Знайдіть шляхи спростити її. Кожна затримка може коштувати нам життів. У світі очікують на другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили понад 600 життів. Маємо бути готові з усіма процедурами й надалі», – наголосив Володимир Зеленський.

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Також порушили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав. Президент підтримав це. Вже наступного тижня Кабінет Міністрів напрацює потрібні рішення.

Як повідомлялося, станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Другий етап виходу із карантину дозволено лише в тих регіонах, де це дозволяє епідемічна ситуація.

22 травня МОЗ опублікувало на своєму сайті таблицю щодо готовності областей до 2 етапу виходу з карантину.