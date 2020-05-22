У Львові суддя виправдав звинуваченого в порушенні карантину чоловіка

Суддя Личаківського районного суду м. Львова Сергій Гирич закрив справу проти чоловіка, звинуваченого у порушенні карантину, якому загрожував штраф у розмірі 17 тис. грн за перебування у сквері з двома друзями.

На думку судді, припис Постанови Кабінету міністрів України, яким обмежено на час карантину право пересування і перебування у сквері, є неконституційним, тож, у діях чоловіка немає складу правопорушення. Про це йдеться в постанові суду.

"Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення закрити у зв`язку з відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення", - йдеться в рішенні суду.

Протокол було складено щодо чоловіка, який близько 22:40 перебував із двома друзями біля скверу кафе.

Суддя звернув увагу на те, що зелені насадження біля кафе в перелік львівських скверів не входять.

"Таким чином, віднесення працівником поліції частини вулиці до громадського місця «скверу» лише за принципом «бо там є лавочки» є правовим свавіллям", - йдеться в рішенні суду.

Суддя також наголосив, що Конституція України гарантує громадянину України свободу пересування (в тому числі відвідування парків, скверів) та проголошує, що обмеження таких конституційних прав можливе лише у випадку, встановленому законом. На думку судді, припис Постанови КМ України, яким обмежено право пересування і перебування у сквері, "не ґрунтується на законі, а тому у діях особи відсутній склад правопорушення".

"З врахуванням наведеного суддя переконаний, що Конституція - вічна, а коронавірус - тимчасовий, тому погоджується із висловом австрійськогоімператора Фердинанда I - «Fiat justitia et pereat mundus» (Нехай панує справедливість, якщо навіть від цього загине світ)", - йдеться в рішенні суду.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було закрито навчальні заклади, заклади громадського харчсування та торгівлі, крім продуктових магазинів та атек, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Обмеження стосувалися і перебування мешканців у громадських місцях. Послаблення карантинних обмежень почалися з 11 травня.