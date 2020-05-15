У Сумах трьох іноземців оштрафували за порушення карантину - курили кальян на озері

Іноземцям, які під час карантину курили кальян на березі озера Чеха у Сумах, все ж доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

Таке рішення у п’ятницю ухвалив Сумський апеляційний суд.

«Йдеться про трьох громадян Йорданії, які на початку квітня цього року вирішили відпочити у Сумах на березі озера «Чеха» та покурити кальян, оскільки втомилися від карантинних обмежень. При цьому чоловіки, перебуваючи у громадському місці, не вдягли засоби індивідуального захисту», - йдеться у повідомленні.

Представниками правоохоронних органів на іноземців було складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину), та направлено до суду першої інстанції. Постановою Зарічного районного суду м. Суми чоловіків було визнано винними у порушенні вимог п.п.1 та п.п.5 п.2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» і піддано адміністративному стягненню за ст. 44-3 КУпАП у вигляді штрафу розміром 17 000 гривень.

Не погодившись з таким рішенням місцевого суду, захисник іноземних громадян подав апеляційні скарги, в яких просив скасувати постанови суду першої інстанції і закрити провадження відносно його підзахисних.

Аргументував, зокрема, неконституційністю положень постанови Кабміну, яка, на його думку, незаконно обмежує свободу пересування громадян. Крім того, апелював до того, що держава не виконала свої зобов’язання щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, адже попри всі намагання його підзахисних їм не вдалося придбати засоби індивідуального захисту в аптеках міста. Натомість обов’язку громадян самостійно їх виготовляти законодавством України не передбачено. Таким чином, на думку адвоката, чоловіки не можуть нести відповідальності за перебування у громадському місці без масок чи респіраторів, оскільки в цьому немає їхньої вини. Захисник також намагався виправдати поведінку своїх підзахисних незнанням української мови, а отже при складанні протоколів працівники правоохоронних органів мали подбати про перекладача та адвоката.

Розглянувши матеріали адміністративного провадження, Сумський апеляційний суд відмовив захиснику в задоволенні його апеляційних вимог та залишив без змін постанову суду першої інстанції.

Таке рішення було прийнято з огляду на те, що висновки суду про доведеність вини громадян Йорданії у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.44-3 КУпАП, ґрунтується на зібраних та перевірених у судовому засіданні доказах.

«Як вбачається з матеріалів справи, а саме відеозапису з нагрудної камери поліцейського, особи вільно спілкувалися з поліцейськими українською мовою, жодних зауважень щодо нерозуміння ними української мови не висловлювали та про залучення перекладача не просили. Апеляційний суд також визнав безпідставними доводи адвоката про те, що його підзахисні не із власної волі перебували в громадському місці без масок чи респіраторів, оскільки у своїх поясненнях поліцейським особи пояснили, що мають засоби індивідуального захисту, але вони перебувають у транспортному засобі неподалік. Більше того, в момент коли відносно них складалися протоколи чоловіки вже перебували у масках», - повідомляє пресслужба.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 травня у Сумській області 158 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 85 людей вилікувались.

В Україні 17 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 483 нові випадки.