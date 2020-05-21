Степанов каже, що чернівецькі медики почали отримувати доплати за квітень

Чернівецькі медики, які працюють з хворими на COVID-19 в обласній і Першій міській лікарнях, отримали доплати за березень і почали отримувати кошти за квітень.

Про це на брифінгу в Чернівцях заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже радий, що вони отримали вже всі кошти за березень, почали вже отримувати за квітень", - сказав міністр.

Він додав, що медики повністю забезпечені засобами індивідуального захисту.

За словами Степанова, спілкування з медиками у двох лікарнях Чернівців було дуже плідним, вони розповіли якого обладнання потребують і в які терміни, а також висловили пропозиції на випадок майбутніх викликів.

Як повідомляв Укрінформ, на Буковині сьогодні перебувають з робочою поїздкою міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр Кабміну Олег Немчінов, які хочуть на місці оцінити ситуацію з поширенням коронавірусу в області.

Станом на 21 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків. З них у Чернівецькій області - 2842 випадки, зокрема 48 - за минулу добу. За весь час в області одужали 728 людей, померли - 118.