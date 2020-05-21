Шпиталь МВС на Буковині забезпечений ліками, обладнанням та засобами захисту - Аваков

Госпіталь МВС у Чернівецькій області повністю забезпечений засобами індивідуального захисту для медиків, необхідним обладнанням і ліками для боротьби з COVID-19.

Про це заявив глава міністерства Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС.

«Ознайомившись із роботою шпиталю та поспілкувавшись із персоналом, можу сказати, що лікарі та медсестри, які працюють з пацієнтами з коронавірусною інфекцією, повністю забезпечені засобами індивідуального захисту, всім необхідним обладнанням та ліками. При лікуванні пацієнтів з COVID-19, медперсонал користується виключно масками багаторазового використання зі змінними фільтрами 3М, вони надійні та комфортні. Дотримуються протоколу лікування пацієнтів з COVID-19», - сказав Аваков.

Аваков вручив нагороди працівникам шпиталю МВС у Чернівецькій області / Фото: https://mvs.gov.ua

Глава МВС наголосив, що система охорони здоров’я МВС і надалі буде вдосконалюватися. Зокрема планується, що згодом всі шпиталі МВС по всій країні будуть доповнюватися апаратами комп’ютерної томографії.

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