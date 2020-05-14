У Чернівцях збільшили кількість місць у лікарнях для хворих на COVID-19

Через зростання кількості пацієнтів у лікарнях Чернівців збільшують кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус.

Про це повідомляє сайт Чернівецької міської ради.

"У зв’язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 у міських лікарнях Чернівців, які визначені опорними для лікування таких пацієнтів, збільшують кількість ліжкомісць. Зокрема, додатково по 10 ліжкомісць облаштовують в лікарнях №3 та №4", - йдеться у повідомленні.

У Чернівецькій міськраді зазначили, що станом на ранок 14 травня у міських лікарнях Чернівців залишалося лише 12 вільних ліжкомісць для лікування хворих на COVID-19.

"Загальна чисельність інфікованих мешканців Чернівців станом на 14 травня від першого встановленого випадку становить 859 осіб, одужали від хвороби -160 осіб, летальних випадків – 29", - додали у міській раді.

Крім того, там повідомили, що серед захворілих чернівчан станом на 13 травня 42 дітей, 156 медпрацівників, 90 пенсіонерів, 74 підприємці, 61 службовець, 36 працівників освіти, 29 осіб, що повернулися із-за кордону або мали контакт з особою, що повернулася із-за кордону, 13 священнослужителів, 9 студентів, 6 фармацевтів, 3 працівники промисловості, 149 пацієнтів заявили, що не працюють.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.

У Чернівецькій області зафіксували 2516 випадків інфікування COVID-19.