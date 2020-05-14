У Чернівцях 5-річну дівчинку із COVID-19, яка була підключена до апарату ШВЛ, перевели з реанімації

У 5-річної дівчинки з Чернівців, яка із підтвердженим COVID-19 майже два тижні була підключена до апарату ШВЛ, коронавірусу вже немає, що підтвердили аналізи методом ПЛР.

Дитину перевели з реанімації у соматичне відділення.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла заступниця головного лікаря Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні Оксана Знак.

"Дівчинці уже набагато краще, вона впевнено іде на поправку. З учорашнього дня її перевели з реанімації у соматичне відділення. Наразі вона відновлюється від наслідків важкого стану. Вона уже отримала два поспіль негативні результати ПЛР-досліджень. Тобто, вірусу в її організмі уже немає", - сказала лікарка.

Як повідомляв Укрінформ, 5-річну дівчинку з Чернівців госпіталізували 20 квітня з підозрою на кір. Після обстеження медики виявили у неї пневмонію, а пізніше підтвердили COVID-19. З 22 квітня дитину підключили до апарату ШВЛ. Лише 4 травня дитина почала самостійно дихати і її відключили від апарату ШВЛ.

Станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.

У Чернівецькій області зафіксували 2516 випадків інфікування COVID-19.