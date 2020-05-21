У Львові лікарі одягнуть левів-охоронців Ратуші у вишиванки і маски
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
«Кожного року ми відзначаємо День вишиванки. Цьогоріч, зважаючи на пандемію COVID-19, ми не будемо робити масових заходів, але вишиванка — це наш генетичний код, ми, як і щороку, одягаємо скульптури і статуї на площі Ринок, але з новим атрибутом — вишиваною маскою. Також будемо одягати міських стражів — левів, які стоять перед Ратушею: їх цього року будуть одягати лікарі, які цілодобово захищають усіх нас. Зокрема, близько 10 лікарів з різних лікарень нашого міста разом з міським головою одягнуть міських левів та заспівають Державний Гімн України", - йдеться в повідомленні.
За словами керівника управління внутрішньої політики Львівської міської ради Романа Яциковича, це буде своєрідним знаком подяки лікарям за те, що вони сьогодні борються з недугою.
Зокрема, до одягання левів перед Ратушею запросять лікарів з міської лікарні швидкої допомоги, обласної інфекційної лікарні, міської дитячої лікарні, обласної дитячої лікарні «Охматдит» та з інших лікарень міста.
Традиційно, вишиванки та вишивані маски для львівських скульптур підготує ТМ «Скиба».
День вишиванки в Україні відзначають щорічно у третій четвер травня.
Фото: city-adm.lviv.ua