Влада Львова надіслала запити правоохоронцям та екологам щодо будівництва на горі біля Страдча

Львівська обласна держадміністрація звернулася із запитами до правоохоронних органів і екологічної інспекції щодо законності будівництва під'їзної дороги, яке проводить ТЗОВ "Керамбуд" на Страдецькій горі - християнській святині і місці масових паломництв.

Про це заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко сказав під час виїзної наради на місці подій, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

“Щодо діяльності ТЗОВ “Керамбуд” ми зробили запити в правоохоронні органи та екологічну інспекцію. Львівська ОДА не надавала жодних дозволів на будь-які роботи. В межах лісу роботи може проводити лише балансоутримувач земельної ділянки лісового фонду, в цьому випадку це Лісотехнічний інститут. Щодо інших приватних компаній мають бути відповідні документи, тобто угоди на виконання робіт підряду реконструкції дороги. Адміністрація спільно з усіма органами вивчає ситуацію, аби розуміти, як діяти далі. Правові рекомендації щодо подальших дій буде надано університету, у випадку залучення інвесторів, буде напрацьовано механізми виключно у правовому полі”, - наголосив Бучко.

Страдчівський навчально-виробничий лісокомбінат Львівського лісотехнічного інституту є постійним користувачем лісового масиву, в межах якого ведуться роботи по облаштуванні під’їзної дороги. Договір, укладений між ТЗОВ “Керамбуд” та Страдчівським навчально-виробничим лісокомбінатом, не надає права приватній компанії проводити будь-які будівельні роботи в межах цього лісового масиву, лише право проїзду.

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Відтак, правоохоронні органи спільно з Держекоінспекцією у Львівській області, інспекцією сільського господарства, Яворівською районною адміністрацією нададуть правову оцінку щодо діяльності компанії, яка проводить будівельні роботи у Страдчі.

Натомість директор ТЗОВ “Керамбуд” Андрій Полянський наголосив, що будівельні роботи проводять на відстані, далекій від Страдчанської гори, відтак ця дорога не руйнуватиме гору. Він також стверджує, що підприємство не будує дорогу, а реконструює за згодою з лісгоспом і місцевими селищними радами.

В. о. начальника Державної екологічної інспекції Василь Стрищак зазначив, що згідно з Лісовим кодексом дозволом на проведення робіт з вирубки лісу є лісорубний квиток, і ТЗОВ такі надало.

За підсумками наради узгодили, що компанія ТЗОВ “Керамбуд” доопрацює механізм договірних відносин щодо користування під’їзною дорогою з майбутнім її покращенням, зазначили в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією з розташованої у с.Страдч парафії Успення пресвятої Богородиці УГКЦ, у квітні цього року ТзОВ «Керамбуд» розпочало будівництво на Страдецькій горі об’їзної дороги для обслуговування кар’єру Великопільського родовища пісків. На думку пароха отця Івана Колтуна, вантажівки, які їздитимуть цією дорогою, наражатимуть на небезпеку прочан. Крім того, будівництво і вирубка лісу завдають шкоди природі транскордонного українсько-польського біосферного резервату «Розточчя».

У Львівській обласній держадміністрації з цього приводу повідомили, що ОДА не надавала жодних дозволів щодо будівництва дороги та здійснення рубок лісу у Страдчі.

У с. Страдч розташований Марійський паломницький центр, одна з головних святинь Української греко-католицької церкви. Страдецька Гора є одною з найдавніших українських християнських святинь, адже ще в ХІ ст. тут було засновано печерний монастир.

Фото: loda.gov.ua