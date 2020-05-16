На Львівщині незаконно будують дорогу на горі, яка є місцем паломництв - УГКЦ

У Яворівському районі Львівщини, на Страдецькій Горі, яка є місцем масових паломництв, ведеться вирубка лісу і незаконне будівництво дороги.

Про це на сайті парафії Успення пресвятої Богородиці УГКЦ с.Страдч повідомив її парох отець Іван Колтун.

"Під час Великого Посту, в час, коли був запроваджений загальнонаціональний карантин у зв’язку із пандемією захворювання COVID-19, у лісі, біля Страдецької гори, щоденно чулися роботи бензопил та важкої техніки... Виявилося, що відбувається вирубка лісу на лісовій дорозі та насипання нової дороги", - повідомив о.Іван.

За його словами, парафія надіслала численні звернення до контролюючих органів, лісових господарств та органів державного самоврядування. З'ясувалося, що ведеться будівництво об’їзної дороги для доїзду та обслуговування кар’єру Великопільського родовища пісків. Веде це будівництво ТзОВ «Керамбуд».

Дорога будується через ліс, яким опікується Великопільське лісництво Страдчівського навчальновиробничого лісокомбінату Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України», через річку Верещицю та дамби озер, які знаходяться поруч зі Страдецькою Горою. Її планують з’єднати із автомобільним шляхом Т 14-25 в підніжжі Святої Страдецької Гори, де проходить Хресна дорога. Прочани, які масово проходять хресну дорогу, дуже часто із малими дітьми, наражатимуться на смертельну небезпеку через великоваговий транспорт, який вивозитиме пісок із кар’єру, вважає священник.

Крім того, о.Іван Колтун наголосив, що введення в експлуатацію цієї дороги унеможливить проведення шкільних екскурсій та багатьох заходів, які проводяться для дітей та молоді.

Він також вважає, що з огляду на те, як функціонує кар’єр, не вдасться уникнути запилення, загазованості повітря та забруднення довколишнього середовища, що майже унеможливить проходження Хресної дороги та проведення інших заходів, включаючи Всеукраїнську прощу, яка проходить 26 червня, в річницю мученицької смерті блаженних священномученика Миколи Конрада та мученика Володимира Прийми. Створення цієї дороги завдасть непоправної шкоди природі Українського Розточчя й міжнародному іміджу України, адже ділянка, де ведуться роботи, входить до складу транскордонного українсько-польського біосферного резервату «Розточчя», який був створений 19 червня 2019 р. на 31-й сесії Міжнародної координаційної ради Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».

У Львівській обласній держадміністрації з цього приводу повідомили, що ОДА не надавала жодних дозволів щодо будівництва дороги та здійснення рубок лісу у Страдчі.

Згідно із рішенням Порічанської сільської ради № 868 від 27.06.2019 ТзОВ «Керамбуд» надано погодження на користування лісовою дорогою біля водойм с. Страдч, яка проходить по території сільської ради.

За словами заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Юрія Бучка, до департаменту дорожнього господарства облдержадміністрації не надходила для погодження проєктна документація щодо будівництва, реконструкції дороги на території Порічанської сільської ради Яворівського району. Також облдержадміністрацією та її структурними підрозділами, зокрема департаментом екології та природних ресурсів, не погоджувалося проведення рубок у кварталах 14, 15, 16 Великопільського лісництва.

В ОДА також зазначили, що видача дозволів на проведення рубок, якими є лісорубні квитки, не входить до повноважень облдержадміністрацій. Водночас, упродовж 2019-2020 років Львівською облдержадміністрацією та структурними підрозділами не погоджувалися матеріали базового лісовпорядкування Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

У с.Страдч розташований Марійський паломницький центр, одна з головних святинь Української греко-католицької церкви. Страдецька Гора є одною з найдавніших українських християнських святинь, адже ще в ХІ ст. тут було засновано печерний монастир.