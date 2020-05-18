Влада Яворівщини звернулася до поліції щодо незаконного будівництва на паломницькій горі

Влада Яворівського району Львівщини звернулася до поліції і прокуратури з приводу незаконного будівництва дороги і вирубки лісу на Страдецькій (Страдчанській) горі, яка є християнською святинею і місцем масових паломництв.

Про це пресслужба Яворівськой райдержадміністрації повідомила у Facebook.

"Яворівська районна державна адміністрація направила листи в правоохоронні органи щодо недопущення порушення норм чинного законодавства щодо використання та охорони земель Страдчанської гори", - йдеться у повідомленні.

До нього долучені копії заяв до правоохоронних органів.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією з розташованої у с.Страдч парафії Успення пресвятої Богородиці УГКЦ, у квітні цього року ТзОВ «Керамбуд» розпочало будівництво на Страдецькій горі об’їзної дороги для обслуговування кар’єру Великопільського родовища пісків. На думку пароха отця Івана Колтуна, вантажівки, які їздитимуть цією дорогою, наражатимуть на небезпеку прочан. Крім того, будівництво і вирубка лісу завдають шкоди природі транскордонного українсько-польського біосферного резервату «Розточчя».

У Львівській обласній держадміністрації з цього приводу повідомили, що ОДА не надавала жодних дозволів щодо будівництва дороги та здійснення рубок лісу у Страдчі.

У с. Страдч розташований Марійський паломницький центр, одна з головних святинь Української греко-католицької церкви. Страдецька Гора є одною з найдавніших українських християнських святинь, адже ще в ХІ ст. тут було засновано печерний монастир.

Фото: risu.org.ua