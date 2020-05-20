Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: за добу - понад 20 хворих

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні за минулу добу лабораторно підтверджено ще 23 випадки захворювання на коронавірус серед пацієнтів і медиків.

Про це повідомила під час брифінгу у Волинській ОДА заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак, інформує кореспондент агентства.

"За минулу добу ми підтвердили 41 випадок, найбільше - у Ківерцівському районі, а саме в Олиці. Це 23 особи із психіатричної лікарні: 7 медичних працівників і 16 пацієнтів,а також ще один випадок в районі", - зазначила Щербак.

Також виявлено коронавірус у двох осіб з Луцька, одної - з Нововолинська, трьох - із Ковеля (один з випадків пов'язаний зі спалахом на швейній фабриці), чотирьох - з Луцького району (двоє хворих із с.Воротнів, з них один священник), одної - у Маневицькому районі, двох - у Горохівському, двох - у Камінь-Каширському, одної - в Іваничівському (COVID-19 виявлено під час підготовки до планової операції, протікав безсимптомно) і одної в Локачинському районах.

Загалом в області зареєстровано 676 випадків заворювання на коронавірус. Одужало 168 осіб. 21 випадок хвороби завершився летально.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня стало відомо, що в психіатричній лікарні селища Олика від коронавірусу померла 49-річна пацієнтка, мешканка с.Яблунька Маневицького району. Станом на 6 травня у закладі було виявлено 10 осіб персоналу та 5 пацієнтів, у яких підтверджено коронавірусне захворювання, 15 травня повідомили ще про 16 випадків (у 14 пацієнтів і 2 медичних працівників).

В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 564 летальних, одужало 5955 осіб. За добу зафіксовано 354 нових випадків COVID-19.

Фото: groupmenatep.com