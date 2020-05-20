За забруднення моря пальмовою олією прокуратура вимагає стягнути понад 65 мільйонів

Прокуратура вимагає в судновласника відшкодувати державі 65,2 млн грн збитків за забруднення пальмовою олією внутрішніх морських вод України.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

«Прокурори прокуратури Одещини звернулись до Господарського суду Одеської області з позовом в інтересах держави до судновласника про стягнення збитків у сумі 65,2 млн гривень, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, забруднення внутрішніх морських вод України сталося наприкінці квітня поточного року в акваторії морського порту «Південний».

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Унаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства було здійснено скидання з судна близько 8,5 тонн пальмової олії.

Судовий розгляд триває, підкреслюють у прокуратурі.