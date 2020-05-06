Екоінспекція оцінила збитки від забруднення пальмовою олією у порту Південний

Державна екологічна інспекція України встановила факт забруднення внутрішніх морських вод України, зокрема акваторії порту Південний, внаслідок скиду пальмової олії з теплохода Stavanger під прапором Тувалу, збитки оцінено у 2,4 млн доларів.

Про це повідомив керівник Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці у Facebook.

"30 квітня було встановлено факт забруднення внутрішніх морських вод України. Внаслідок аварії стався скид пальмової олії з судна Stavander (прапор Tuvalu) у морському порту Південний. Державна екологічна інспекція здійснила розрахунок збитків, завданих державі відповідно до «Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів, територіальних та внутрішніх морських вод України», - зазначив Фірсов.

За даними АМПУ, кількість забруднюючих речовин, скинутих у водне середовище, складає 8 тис. 437 кг. А сума збитків - 2 млн 416 тис. 557 доларів.

Фірсов констатував, що "це значний розмір штрафу, і ми розуміємо, що його будуть намагатись оскаржувати. Але закон є закон, і ми маємо виставляти претензію відповідно до обсягів забруднення. Позитивним фактом є те, що це страховий випадок. Тож компенсація може лягти не тільки на власника".

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Відповідно до вимог законодавства, прийнято рішення затримати судно, поки власник не відшкодує нанесені збитки. Ця ситуація не може залишатися без справедливої реакції, акцентував очільник Держекоінспекції.

Водночас Фірсов додав, що "тяжких наслідків для довкілля вдалося уникнути, більшість робіт з ліквідації наслідків розливу вже завершено".