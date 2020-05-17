На Буковині померли ще дві людини із підтвердженим COVID-19

За вчорашню добу на Буковині зафіксували дві смерті у пацієнтів із підтвердженим COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 2 летальних випадки. ️Чоловік 1942 р. н. із Глибоччини, мав пневмонію, коронавірус у нього підтверджено. ️Жінка з Герцаївського району, 1957 р. н.. Хворіла на цукровий діабет, кардіосклероз. Мала пневмонію і COVID-19", - йдеться у повідомленні.

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Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 107.

Також в обласній адміністрації повідомили, що 15 травня зафіксували 47 нових випадків, серед тих, хто захворів, четверо дітей. Наймолодшому пацієнту - 4 роки.

Загальна кількість інфікованих в області 2647 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу — 528 нових. Загалом одужало 4906 людей, 497 летальних випадків.