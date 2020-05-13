Уряд схвалив перспективні плани формування територій громад ще у п’яти областях

Кабінет міністрів схвалив перспективні плани формування територій громад Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської та Закарпатської областей.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні уряд схвалив ще п’ять перспективних планів формування територій громад Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської та Закарпатської областей. Таким чином, уже 17 областей мають перспективні плани. Наша кінцева мета - успішні громади, в яких люди зможуть отримувати якісні сервіси», - прокоментував це рішення Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Тelegram.

Він нагадав, що у вівторок, 12 травня, обговорював із канцлером ФРН Ангелою Меркель реформу децентралізації в Україні та допомогу німецьких експертів у її реалізації. Глава українського уряду запевнив Меркель у тому, що реформа, попри пандемію, триває.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засіданні 29 квітня затвердив перспективні плани формування територій громад Херсонської, Хмельницької та Луганської областей.

Станом на січень 2020 року в Україні створено 1029 об’єднаних територіальних громад з населенням 11,7 млн людей. Перспективними планами формування територій громад покрито 90,3% території країни.