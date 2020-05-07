У Житомирській ОДА запевняють, що медпрацівники отримали доплати за березень
Про це на брифінгу заявив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«В область надійшла у квітні субвенція на додаткові виплати. Крім того, з місцевих бюджетів теж були виділені гроші в сумі 1 млн 876 тис. грн, і ці кошти, згідно відпрацьованого часу по 285-й постанові і наказах МОЗ №768 та Мінсоцполітики №145, були виплачені», - зазначив Суслик.
За його словами, у березні в області 192 медпрацівники контактували з хворими на коронавірус чи пацієнтами з підозрою на COVID-19, з яких 92 – це працівники екстреної медичної допомоги.
Нині на Житомирщині підтверджено 478 випадків коронавірусу, з яких 43 хворих одужали, а 11 – померли.
Найбільша інфікувань зафіксовано у Житомирі (165), Коростенському (100) та Бердичівському (93) районах.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 6 травня заявив, що вимагає встановити і покарати винних у затримці виплати обіцяних доплат медикам, які працюють з хворими на COVID-19.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що всім медичним працівникам, які не отримали доплати у розмірі 300 відсотків за березень, кошти будуть виплачені найближчим часом.