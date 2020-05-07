У Житомирській ОДА запевняють, що медпрацівники отримали доплати за березень

У Житомирській області медичні працівники, які надавали допомогу хворим на коронавірус, отримали березневі доплати до зарплат.

Про це на брифінгу заявив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В область надійшла у квітні субвенція на додаткові виплати. Крім того, з місцевих бюджетів теж були виділені гроші в сумі 1 млн 876 тис. грн, і ці кошти, згідно відпрацьованого часу по 285-й постанові і наказах МОЗ №768 та Мінсоцполітики №145, були виплачені», - зазначив Суслик.

За його словами, у березні в області 192 медпрацівники контактували з хворими на коронавірус чи пацієнтами з підозрою на COVID-19, з яких 92 – це працівники екстреної медичної допомоги.

Нині на Житомирщині підтверджено 478 випадків коронавірусу, з яких 43 хворих одужали, а 11 – померли.

Найбільша інфікувань зафіксовано у Житомирі (165), Коростенському (100) та Бердичівському (93) районах.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 6 травня заявив, що вимагає встановити і покарати винних у затримці виплати обіцяних доплат медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що всім медичним працівникам, які не отримали доплати у розмірі 300 відсотків за березень, кошти будуть виплачені найближчим часом.