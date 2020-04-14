Сумчанин оскаржив штраф у 17 тисяч за перебування в супермаркеті без маски

У Сумах чоловік, якого першого в області оштрафували на 17 тисяч гривень за перебування в супермаркеті без маски, оскаржив судове рішення про штраф.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Сумського апеляційного суду.

«До Сумського апеляційного суду надійшла апеляційна скарга на постанову Зарічного районного суду міста Сум, якою сумчанина було притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення ним правопорушення, передбаченого статтею 44-3 КУпАП, та накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 000 грн. Відповідно до рішення суду першої інстанції чоловіка було визнано винним у тому, що він, перебуваючи у приміщенні продуктового магазину, не вдягнув індивідуальні засоби захисту, тим самим порушивши рішення Сумського міськвиконкому, яке передбачає, що на території Сумської міської ОТГ заборонено знаходитися у публічних місцях, громадському транспорті без масок», - зазначили у пресслужбі.

За інформацією, про час та дату розгляду апеляційної скарги апеляційний суд повідомить після призначення справи до розгляду.

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня чоловіка, який перебував у приміщенні продуктового магазину без маски, Зарічний районний суд міста Суми притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та наклав на нього штраф у розмірі 17000 грн.

27 березня Сумський міськвиконком прийняв рішення, яким, зокрема, заборонено знаходитися у публічних місцях, у тому числі у громадському транспорті, без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски). Порушення цієї заборони карається штрафом від 17 до 34 гривень.

Станом на ранок 14 квітня в Сумській області зареєстровано 74 лабораторно підтверджених випадки захворювання COVID-19, з них 4 летальних. Двоє людей вилікувалося.

Загалом в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.