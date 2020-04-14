На Сумщині за добу не зареєстрували нових випадків коронавірусу

На Сумщині за добу не зареєстрували нових випадків коронавірусу

Укрінформ
На Сумщині за минулу добу нових випадків коронавірусу не зареєстровано.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на ранок 14 квітня, як і напередодні, в Сумській області зареєстровано 74 лабораторно підтверджених випадки захворювання COVID-19, з них 4 летальних. Двоє людей вилікувалося. За добу надійшло 10 повідомлень про підозру на коронавірус, всього ж таких підозр з початку року зареєстровано 227», - розповів Збаражський.

На сьогодні у містах Суми, Конотоп та Шостка підтверджено по 7 випадків захворювання, у місті Охтирка – 4, Конотопському районі – 24, Кролевецькому – 22, Тростянецькому – 2 і Роменському -1.

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Як повідомляв Укрінформ, перший випадок захворювання на COVID-19 в Сумській області було зафіксовано у Конотопському районі 23 березня, коли до місцевої ЦРЛ потрапила 76-річна жителька села Козацьке. До цього вона хворіла шість днів. 25 березня жінка померла. Після її смерті було виявлено, що жінка заразила онука, сина і доньку, загалом же мала близько 70 контактів.

Згодом, 31 березня, від коронавірусу у віці 59 років померла ще одна жінка з цього села, яка лежала в одній палаті з першою померлою.

Наступні дві смерті зареєстровані у Кролевецькому районі. 11 квітня від COVID-19 у себе вдома помер чоловік, який хворів грипом, а 12 квітня – 86-річна жінка. До лікарні її госпіталізували з діагнозом «пневмонія» і лікували саме від цієї недуги.

Два пацієнти, які вилікувалися – мешканці Сум.

Станом на ранок 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

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