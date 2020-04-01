Прийшов у магазин без маски: у Сумах чоловіка оштрафували на 17 тисяч

Прийшов у магазин без маски: у Сумах чоловіка оштрафували на 17 тисяч

Укрінформ
Зарічний районний суд міста Суми притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину чоловіка, котрий без маски відвідував продуктовий магазин, та наклав на нього штраф в розмірі 17000 грн.

Про це повідомляє портал Судова влада за інформацією пресслужби суду.

«1 квітня 2020 року чоловіка, який перебував у приміщенні продуктового магазину без маски, Зарічний районний суд міста Сум притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та наклав на нього штраф в розмірі 17000 грн», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідно до протоколу, ввечері 30 березня 2020 року чоловік зайшов до магазину «АТБ» без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски), чим порушив п. 2.а рішення виконавчого комітету СМР №172 від 27 березня 2020, відповідно до якого на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади заборонено знаходитися у публічних місцях, громадському транспорті, без засобів індивідуального захисту, та скоїв правопорушення передбачене статті 44-3 КУпАП.

Чоловік у судовому засіданні не заперечував проти тих обставин, що зазначені в протоколі, та пояснив, що дійсно перебував у магазині «АТБ» без маски.

Провина чоловіка підтверджується зібраними матеріалами справи, які досліджені в суді. При призначенні адміністративного стягнення, судом враховано характер скоєного правопорушення та особу правопорушника.

Також чоловікові доведеться сплатити і судовий збір в розмірі 420 грн 40 коп. на користь держави.

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Постанова суду не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів.

Як повідомляв Укрінформ, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених зокрема законом «Про захист населення від інфекційних хвороб», а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями тягне за собою накладення штрафу на громадян у сумі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. грн), на посадових осіб – у розмірі від двох до десяти тисяч НМДГ (від 34 тис. до 170 тис. грн).

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