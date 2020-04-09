У Маріуполі з 9 квітня працюватиме лише спецтранспорт

У Маріуполі з 9 квітня міський транспорт повністю зупинять, працюватиме лише спецтранспорт для перевезення людей на робочі місця і додому.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«У Маріуполі з 9 квітня міський транспорт повністю зупинять. Автобуси і тролейбуси працюватимуть в якості спецтранспорту, який призначений для перевезення людей на робочі місця і додому», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що винятком стануть дві категорії громадян – це ті, хто проходить процедуру гемодіалізу в міській лікарні №1, і з захворюванням на цукровий діабет, які потребують отримання інсуліну. Їм будуть видані спеціальні довідки.

Заступник міського голови Сергій Захаров уточнив, що з 9 квітня, на три тижні, заборонені регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів транспортом в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, крім трьох видів перевезень: легковим автомобілем, службовим або орендованим автомобільним транспортом.

Захаров нагадав, що в другому і третьому випадку можливі перевезення тільки співробітників підприємств, які забезпечують охорону здоров'я, управління і надання важливих державних послуг, продовольчого забезпечення, енергозабезпечення, водопостачання, зв'язку та комунікації, фінансові та банківські послуги, сфери оборони, правопорядку, цивільного захисту, об'єкти критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.

Маріупольці, які входять до цього переліку, з 9 квітня повинні пред'являти водію або кондуктору документ, що засвідчує особу і службовий пропуск або довідку, підписану відділом кадрів або уповноваженою особою, де буде вказано прізвище, ім'я та по батькові, найменування підприємства, посада та дата видачі.

Захаров наголосив, що забороняється проїзд в громадському транспорті без одягненої медичної маски або респіратора.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабмін до 24 квітня оголосив по всій Україні надзвичайну ситуацію і був продовжений карантин для запобігання поширення коронавірусу. З 6 квітня були введені більш жорсткі карантинні обмеження.

У Донецькій області на ранок 8 квітня було підтверджено 11 випадків COVID-19: 6 - в Маріуполі, 1 – в Білозерську, 1 – в Мирнограді та 2 – в Дружківці, один з них летальний. Ще 1 жінка в Бахмуті одужала.

В Україні станом на 9:00 8 квітня 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.