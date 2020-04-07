Міський транспорт Сєвєродонецька працює у звичному режимі, усі непорозуміння врегулювали

Після непорозумінь через режим карантину міський транспорт в Сєвєродонецьку запрацював у звичному режимі.

Про це повідомляє пресслужба Сєвєродонецької міської ради.

«7 квітня на міські маршрути у Сєвєродонецьку вийшли 35 автобусів та 17 тролейбусів. Але для цього увечері понеділка з підприємствами-перевізниками були укладені додаткові договори, тепер це не маршрутні таксі, а автобуси, які здійснюють звичайні перевезення. Це дозволило оминути обмеження, які були введені Постановою КМУ від 2 квітня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Тим не менше, посадка в усі транспортні засоби - виключно в захисних масках та по пред’явленню тимчасових посвідчень.

Рух автобусного транспорту поновився після того, як учора, 6 квітня, на роботу не вийшли водії двох із чотирьох маршрутів у місті.

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«Це сталося через інше розуміння патрульною поліцією підпункту дев’ятого Постанови КМУ від 02.04.2020р №255, ніж у міської ради. Поліцейські фактично заборонили виїжджати автобусам у рейс. Протягом дня керівництво міськради вирішувало цю проблему, і навіть знайшло з цього питання підтримку в облдержадміністрації», - зазначала у вчорашньому зведенні пресслужба СМР.

Сєвєродонецька міська рада суворо дотримується усіх обмежень, які вводить уряд для запобігання поширенню пандемії коронавірусу. І водночас намагається зробити усе можливе, щоб підтримувати соціальну інфраструктуру міста у належному стані.

Фото: sed-rada.gov.ua