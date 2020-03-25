У Сєвєродонецьку дозволили роботу автомийок і зоомагазинів під час карантину

У Сєвєродонецьку на Луганщині міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила, за певних умов, функціонування автомийок, СТО, зоомагазинів, ветеринарних аптек та клінік.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

«Відповідно до протоколу №11 від 25.03.2020 року міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішено дозволити функціонування наступних об’єктів: автомобільні мийки; станції технічного обслуговування автомобілів; зоомагазини, ветеринарні аптеки та ветеринарні клініки», - йдеться в повідомленні.

Дозвіл діятиме за умови проведення дезінфекційних заходів, наявності засобів індивідуального захисту у персоналу, з урахуванням дотримання профілактичних заходів поширення та інфікування гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Дозволено функціонування в режимі адресної доставки, за умови проведення дезінфекційних заходів, наявності засобів індивідуального захисту у персоналу, магазинів по продажу автомобільних запчастин.

Як повідомляв Укрінформ, у період карантину встановлена заборона на роботу закладів торгівлі, закладів громадського харчування, крім аптек та продуктових магазинів.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.