Дев'ятнадцять областей України вже затвердили регіональні стратегії розвитку
Укрінформ
В Україні вже 19 областей та 400 об'єднаних територіальних громад затвердили стратегії розвитку.
Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій.
"Станом на 3 квітня 2020 року 19 областей України вже мають затверджені відповідними обласними радами регіональні стратегії розвитку на період до 2027 року", - ідеться в повідомленні.
Також у Мінрегіоні зазначили, що в регіонах триває активний процес підготовки стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад – понад 400 стратегій розвитку ОТГ затверджено відповідними радами.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 6 березня проінформував, що в Україні утворено 1045 об'єднаних територіальних громад, необхідно сформувати ще 350.